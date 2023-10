Lo que se sabe del secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz

De su lado el coronel Giovanni Montañez, director de la unidad militar élite contra el secuestro y la extorsión (Gaula), confirmó a Blu Radio que "hasta el momento no se ha hecho ninguna exigencia (...) no se ha recibido ninguna llamada", al estilo de un secuestro extorsivo.

La madre del futbolista "no manifestó nada especial" sobre los captores tras su rescate, según el coronel Montañez. Autoridades investigan si se trata de un grupo integrado por colombianos o venezolanos.

"No me esperaba esto, no estaba preparado para ello", admitió.