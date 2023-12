Luis Suárez ganó el premio al mejor jugador del Brasileirão

En diversas ocasiones, Suárez manifestó su temor de no poder concluir la temporada en Brasil debido a intensos dolores en la rodilla derecha.



“El día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me 'pincho' un diclofenac, y así es como aguanto. Si no tomo todos esos medicamentos no puedo jugar y estar todo el tiempo así es complicado”, manifestó al programa “100% Deporte”.