Luto en Tarija por el fallecimiento del destacado futbolista Paolo Arzabe

El fútbol tarijeño está de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de Paolo “Pocho” Arzabe, quien perdió la vida este sábado al no resistir las heridas tras un aparatoso accidente de tránsito. Su partida deja un gran vacío en la capital chapaca, donde era muy querido y reconocido por su talento.



Según informó el diario El País, Arzabe fue ingresado a terapia intensiva y su familia solicitó donaciones de sangre con la esperanza de que su estado mejorara, pero su cuadro médico se complicó y su cuerpo no resistió.



A sus 31 años, “Pocho” tuvo una destacada carrera futbolística en varios clubes de Tarija; incluso fue capitán de Ciclón en la División Profesional en 2016. También pasó por San José de Oruro. En las últimas temporadas, jugó en equipos de la Copa Simón Bolívar como García Ágreda y Municipal.



“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Pocho Arzabe, quien fue capitán y uno de los jugadores más queridos en la historia del Club Atlético Ciclón. Su dedicación, pasión y amor por el deporte dejaron una huella imborrable en todos los que lo conocieron. Pocho no solo destacó en la cancha, sino que también fue un referente para generaciones de jugadores y hinchas, siempre demostrando el verdadero espíritu ciclonista”, indica un posteo de la página oficial de Ciclón.



“Hoy el club y toda la comunidad deportiva nos unimos en el dolor por su partida, pero también celebramos su legado eterno. Gracias, Pocho, por todo lo que diste al club y a la hinchada. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Que descanses en paz, capitán eterno! #15”, añadió.