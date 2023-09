Marcelo Claure: “El fútbol boliviano necesita una reforma total”

Bolivia no fue rival para Argentina y terminó humillada en el Hernando Siles. Los dirigidos por Gustavo Costas cayeron 0-3 ante los últimos campeones del mundo y no conocen de sumar puntos en las Eliminatorias Sudamericanas.



Esta derrota generó mucho revuelo, y uno de los que se pronunció fue Marcelo Claure. El presidente de Bolívar emitió un mensaje en sus redes sociales manifestando su preocupación por el presente del fútbol boliviano.



“No hay peor ciego que el que no quiere ver- el fútbol boliviano necesita una reforma total. Solo clubes con divisiones inferiores, competencias entre divisiones inferiores, canchas en buen estado, cero tolerancia a la corrupción, VAR central supervisado afuera de Bolivia, Fair Play financiero y solo 12 equipos de primera división”, sugirió como 'receta' el multimillonario paceño.



No es la primera vez que Claure hace énfasis en las carencias del fútbol nacional.