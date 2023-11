Marcelo Claure: “Este es el campeonato más ‘manchado’ en la historia de Bolivia”

Marcelo Claure fue duro y contundente en sus redes sociales. El presidente de Bolívar se pronunció en su cuenta de Facebook y escribió un peculiar mensaje, a pocas horas de la consagración de The Strongest, su archirival, como campeón de la División Profesional del fútbol boliviano, tras empatar el domingo con Always Ready (1-1) a dos fechas de la conclusión del torneo.



“Este es el campeonato más manchado en la historia de Bolivia. No sabes quién, cómo y cuando (y cuánto) está comprado. Espero el compromiso de la FBF de sumar y restar puntos después de la investigación así que no hay nada definido. Confiamos?”, indica el texto acompañado de una imagen con la tabla de posiciones del punto promedio de la División Profesional.



La publicación de Claure hace referencia a la supuesta red de amaños de partidos dentro del fútbol boliviano.



Hace un par de meses, Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), reveló que se había montado una red de corrupción encargada de ‘arreglar’ partidos tanto en la División Profesional como en la Copa Simón Bolívar.



El titular federativo señaló que varios jugadores, dirigentes y árbitros estaban involucrados en estas artimañas.



Tras esta denuncia, los torneos de la División Profesional fueron paralizados, sin embargo, se reanudaron luego de 40 días.

¿Qué exige Claure?



Marcelo Claure espera que la FBF sancione a los implicados y resuelva de manera correcta la suma y resta de puntos, ya que considera que los torneos en disputa están ‘manchados’.