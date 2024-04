Marcelo Claure ‘explota’ contra el arbitraje tras derrota de Bolívar

De igual forma, Claure reconoció que su equipo no tuvo un óptimo desempeño dentro del terreno de juego. “Club Bolívar igualmente no jugó su mejor partido, pero permitir tanto golpe sin tarjetas es criminal. Nos vemos el jueves y veremos con que sorpresa se aparecen. Como les gustaría que me calle como todos los demás pero jamás nos callaremos”, sentenció.