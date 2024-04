Marcelo Claure solicita investigar a Fernando Costa por presunta corrupción en el fútbol boliviano

El presidente de Bolívar fue de frente. Marcelo Claure no se guardó nada y arremetió con dureza contra el titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, quienfue denunciado por el destituido presidente de la ACF, Noel Montaño, por haber incurrido en supuesto actos de corrupción. Montaño acusó a Costa de pagar árbitros para que The Strongest no se proclame campeón del torneo liguero en 2021.



“Hay una denuncia pública contra el presidente de la FBF, que habría pagado 7 mil dólares a un árbitro para perjudicar a un equipo, esto es grave, dejar pasar esto sería funesto para el fútbol. Este mismo presidente paró el fútbol por supuestos amaños y acá todos se hacen los locos. Los campeonatos dejan de ser creíbles”, dice la publicación de Claure.



Además, el empresario multimillonario considera que Costa debería apartarse de su cargo mientras se lleve a cabo la investigación. “El presidente aludido debe alejarse de su cargo hasta que esto haya sido investigado, asumir su defensa y aclarar públicamente. Para el colmo es el mismo sponsor de la mayoría de los equipos de la liga”,apuntó Claure.



La Universidad (UTB) de la que Costa es propietario patrocina en las camisetas de varios clubes de la División Profesional y Aficionados.



“No me voy a quedar callado, la gente y los periodistas que se queden callados serán cómplices. No digo que Costa sea culpable pero esto amerita una investigación, por la dignidad de mi país y por el respeto a los hinchas. Señor Costa, esto tiene que ser investigado y usted como líder del fútbol le debe a los hinchas una explicación”, subrayó.