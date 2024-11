Marcelo Martins se convierte en tenista y reta a Hugo Dellien

Marcelo Martins, exjugador de la selección boliviana y máximo goleador de la Verde, comenzó a entrenar tenis en Brasil, país donde reside desde que colgó los botines. El ‘Flecheiro’ compartió un video en sus redes sociales en el que se le ve golpeando la pelota con una raqueta en una pista de polvo de ladrillo y aprovechó para desafiar a Hugo Dellien, el mejor tenista nacional de la última década.



“Voy a vivir la vida haciendo lo que más me gusta, practicando deportes que me encantan… Hugo Dellien, te espero por aquí un día”, publicó Martins en una de sus historias de Instagram.



Por su parte, Hugo no tardó en responder: “Ya está hablado, después no hay excusas”, replicó el ‘Tigre’ de Moxos, quien actualmente ocupa el puesto 124 del ranking ATP.



Los números de Martins son impresionantes. Se convirtió en el jugador más caro del fútbol boliviano y anotó goles para 13 clubes; entre los más destacados están Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Shakhtar Donetsk de Ucrania, Werder Bremen de Alemania y Wigan de Inglaterra.



Debutó en la selección boliviana en 2007 y se retiró en 2023, habiendo jugado cinco eliminatorias mundialistas y cuatro Copas América. Además, fue el máximo goleador de las clasificatorias para Qatar 2022, superando a Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez. Marcó 31 goles con la camiseta nacional en 106 partidos, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la selección.



Mientras tanto, Hugo sigue siendo el mejor tenista boliviano, logrando entrar al Top-100 del ranking mundial y alcanzando el puesto 64 en 2022. Ha competido en los cuatro Grand Slams en varias ocasiones y se ha enfrentado a los mejores tenistas de todos los tiempos, como Rafael Nadal y Novak Djokovic. Además, ha representado a Bolivia en varias ediciones de la Copa Davis.