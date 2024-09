María José Ribera rompe el silencio tras dar positivo por doping en París 2024 (video)

Este domingo, dos días después de que se anunciara que María José Ribera dio positivo por doping en los Juegos Olímpicos de París 2024, la nadadora y abanderada boliviana rompió el silencio y explicó que considera que fue un “error” del que no tenía conocimiento.



“Soy una deportista con una larga trayectoria en el país y he logrado muchos logros importantes para Bolivia. Llegar a los Juegos Olímpicos era un sueño que he perseguido durante más de 15 años. El día de la clasificación fue uno de los más felices de mi vida; me dio mucha satisfacción, fue un sueño cumplido”, manifestó Ribera.



“El día de la competencia de los 50 metros libres, el 3 de agosto, se me realizó una prueba de antidopaje. Fue tan grande la sorpresa que el resultado dio positivo por un componente llamado furosemida, del cual no tenía conocimiento; nunca en mi vida había escuchado hablar de esta sustancia”, añadió.



La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) informó que la primera muestra de Ribera fue recolectada el 3 de agosto, el mismo día en que compitió, y el resultado adverso fue notificado el 5 de agosto. Posteriormente, Ribera solicitó una contraprueba, que confirmó el resultado positivo por furosemida. Como consecuencia, sus tiempos en la prueba de 50 metros libres fueron anulados.



Ribera reconoció que el error se debió a una confusión por parte de su nutricionista, quien le dio unas tabletas de cafeína contaminadas con furosemida. “El error provino de uno de los profesionales con los que he trabajado durante mucho tiempo. Quiero aclarar que, como atleta profesional, trabajo con gente capacitada; mi equipo lo forman siete personas”.



Finalmente, Ribera aseguró que se ha contactado con abogados internacionales para demostrar que fue un error y que tomó dicha pastilla sin saber que contenía furosemida.



“En este momento estoy trabajando con abogados a nivel internacional para demostrar que fue un error, algo que no era de mi conocimiento. Me veo en la necesidad de expresar este mensaje para aclarar que nunca haría algo que vaya en contra de mis principios; no mancharía una carrera tan larga haciendo cosas indebidas. Voy a luchar y pelear para que todo pueda esclarecerse”, sentenció.



La Federación Boliviana de Natación (Febona) anunció el domingo que la sanción para la nadadora y abanderada boliviana, María José Ribera, se dará a conocer antes del 30 de septiembre de este año. La furosemida está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, lo que implica que la nadadora enfrentará una sanción mínima de dos años.