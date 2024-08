Martins cuestiona la elección de El Alto como sede de Eliminatorias: "¿Por qué no Santa Cruz?"

La selección boliviana de fútbol ha confirmado que jugará su partido contra Venezuela, correspondiente a la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el 5 de septiembre a las 16:00 en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, ubicado en El Alto. Esta decisión de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) de abandonar el histórico estadio Hernando Siles de La Paz ha generado diversas reacciones entre los referentes de la Verde.



Marcelo Martins, ex capitán y máximo goleador de la selección, ha expresado su desconcierto ante esta determinación. “No comprendo el motivo del cambio. El estadio Hernando Siles tiene una gran jerarquía y una rica historia. Siempre ha sido la casa de la selección. No entiendo por qué se ha decidido cambiar”, manifestó el ‘Flecheiro’ en el programa TSN.



Martins también cuestionó la elección de El Alto como sede en lugar de Santa Cruz: “Me pregunto, si se puede cambiar de sede tan fácilmente, ¿por qué no se lleva a competir a la selección en Santa Cruz? Si queremos jugar de igual a igual con otras selecciones”, sentenció.



El impacto de Martins en el fútbol boliviano es innegable. Con 31 goles, es el máximo goleador histórico de la selección y ha disputado 108 partidos, convirtiéndose en una figura emblemática del deporte nacional. Además, fue el artillero de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, anotando 10 goles y superando a jugadores de renombre como Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi.



La elección de El Alto como sede ha suscitado un debate sobre las condiciones de juego y la altura, ya que el estadio Municipal de Villa Ingenio se encuentra a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. A pesar de las críticas, la FBF y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) han ratificado la decisión.



Con la mirada puesta en el partido del 5 de septiembre, la selección boliviana se prepara para enfrentar a Venezuela en un contexto lleno de expectativas y desafíos, donde jugará una de sus últimas cartas en su camino hacia la clasificación a la Copa del Mundo de 2026. La presión recae sobre el equipo y su cuerpo técnico, encabezado por Óscar Villegas, para demostrar que pueden obtener un resultado favorable en esta nueva sede.