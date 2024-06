Mbappé se declara "liberado y aliviado" tras fichar por el Real Madrid

"Todo el mundo conoce la información, voy a jugar en el Real Madrid durante al menos cinco temporadas . Es un placer inmenso y un sueño hecho realidad. Voy con mucho entusiasmo y humildad", declaró Mbappé, quien añadió que no respondería a ninguna otra pregunta sobre su fichaje para "proteger a la selección", de la que es el capitán.

Sí se refirió en otra respuesta a su salida del París SG tras acabar contrato en el club en el que jugó desde 2017: "Hubo cosas y personas que me hicieron infeliz".

Mbappé, que comenzó la última temporada apartado en el PSG por su negativa a renovar su contrato, detalló: "En el PSG no fui infeliz, eso sería morder la mano del que te dio de comer, escupir a la cara de aquellos que me defendieron, pero hubo cosas y personas que me hicieron infeliz".