Mendy, absuelto de seis cargos de violación pero volverá a ser juzgado por un séptimo

Después de cinco meses de juicio, el futbolista internacional francés Benjamin Mendy fue declarado no culpable de seis violaciones y de una agresión sexual este viernes por la justicia británica, pero será juzgado de nuevo por dos acusaciones, de violación y de intento de violación, para las cuales el jurado no alcanzó un veredicto.



Durante el anuncio de la decisión, el jugador del Manchester City, de 28 años, se llevó las manos a la cara y se balanceó ligeramente de delante hacia atrás.



Al término de los 14 días de deliberación del tribunal de Chester, al norte de Inglaterra, el jurado le absuelve de seis violaciones y de una agresión sexual sobre cuatro mujeres. Pero no logró alcanzar un veredicto sobre una séptima acusación de violación y de un intento de violación.



Por ello, Benjamin Mendy será juzgado de nuevo durante un periodo de dos a tres semanas a partir del 26 de junio por esos cargos, anunció el juez Steven Everett. Una audiencia preliminar tendrá lugar el 27 de enero.



"Tiene ganas de limpiar su nombre" para poder "comenzar a reconstruir su vida", declaró su abogada Jenny Wiltshire. Benjamin Mendy está "feliz" por haber sido absuelto "por unanimidad" de la mayoría de acusaciones contra él, añadió la abogada.



El defensa internacional francés, suspendido desde hace más de un año por su club Manchester City, había comparecido desde principios de agosto en la corte de Chester. Acusado de siete violaciones, de un intento de violación y de una agresión sexual, se enfrentaba a cadena perpetua.



El también acusado Louis Saha Matturie (sin vínculo con el exjugador Louis Saha), presentado como su cómplice, fue declarado no culpable de tres acusaciones de violación y el jurado no alcanzó un veredicto para otras tres acusaciones de violación y tres de agresión sexual.



- Veredicto varias veces interrumpido -Después de cuatro meses de audiencia, el jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, se retiró a deliberar el 5 de diciembre pero las discusiones se interrumpieron en varias ocasiones debido a casos de covid-19, después por una larga pausa prevista y finalmente por la tregua durante las fiestas de fin de año.



En la audiencia, la acusación presentó a Benjamin Mendy como un "depredador", que habría abusado de víctimas "vulnerables, aterrorizadas y aisladas".



El futbolista desmintió haber sido "un peligro para las mujeres", asegurando haber tenido solo relaciones sexuales consentidas.



El Manchester City tomó nota del veredicto el mismo viernes pero valoró que no estaba "en condiciones para hacer más comentarios" dado que el caso todavía no está cerrado.



Vencedor de la Copa del Mundo de 2018 con la selección de Francia, Mendy entró en prisión a finales de agosto de 2021 y pasó más de cuatro meses en detención preventiva.



Liberado a principios de enero de 2022, fue puesto bajo control judicial a la espera de su juicio.



Benjamin Mendy había sido el defensa más caro de la historia en 2017 cuando el Manchester City pagó 52 millones de libras (cerca de 61,4 millones de euros, 65'8 millones de dólares) al Mónaco por sus servicios.