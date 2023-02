Messi se suma a campaña por Óscar para film argentino "1985"

El astro del PSG Lionel Messi se sumó este lunes desde las redes sociales a la campaña de sus compatriotas para que el film argentino "1985" reciba el premio Óscar a mejor película internacional el 12 de marzo.



"Qué gran película '1985' con Ricardo Darín y nominada al Óscar. Vamos por el tercero", escribió Messi en su historia de Instagram sobre el film que narra el juicio a los jefes militares de la última dictadura de Argentina (1976-1983) por aberrantes delitos de lesa humanidad.



La cinta compite en los galardones de la Academia de Cine de Estados Unidos con la alemana "Sin novedad en el frente", la polaca "Eo", la belga "Close" y la irlandesa "The quiet girl".



Un Óscar a mejor film internacional "1985" se convertiría en el "tercero" para el cine argentino, como escribió Messi, después de "La historia oficial" (1985) y "El secreto de sus ojos" (2009). Argentina ganó en Qatar 2022 su "tercera" copa mundial.



El capitán del último campeón del mundo ilustró su historia sobre "1985" con un fotograma de la película en el que aparece Darín en su papel de Julio Strassera, el fiscal que acusó a las juntas militares hace 37 años.



Messi nació en 1987, dos años después del juicio, cuyo traslado al cine movilizó ahora a las nuevas generaciones en la revisión de las atrocidades cometidas por aquella dictadura cívico-militar y el valor histórico de ese juicio, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989).



Este año se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia argentina, el 10 de diciembre de 1983, cuando asumió el radical (socialdemócrata) Alfonsín.



El film, del director Santiago Mitre, refleja el alegato del fiscal Strassera ante los magistrados civiles y su recordado final: "Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más".