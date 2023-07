Messi sobre su continuidad en la selección: “Dios dirá cuándo será el momento para dar un paso al costado”

“Pasará cuando tenga que pasar. Ahora solo quiero disfrutar todo lo que he conseguido en este último tiempo, y como dije siempre, Dios dirá cuando será el momento indicado para dar un paso al costado”, añadió



De igual manera, Messi indicó que si no ganaba el Mundial ya no sería parte de la selección.



“ Si no era campeón del mundo, no estaría más. La selección es lo máximo pero hubieron épocas en donde la pase muy mal. En mi mejor momento en el Barcelona lo gané todo con el club y a nivel individual. Me tocaba ir a selección y sufría muchísimo, mi familia también se encontraba mal”, concluyó.



Messi ya se encuentra en Estados Unidos listo para sumarse a su nuevo club. El ex Paris Saint Germain vestirá los colores del Inter Miami y será presentado este domingo en el DRV PINK Stadium.