"No sé si llego" al Mundial 2026, dice Messi enfocado en Copa América

El astro Lionel Messi dijo este jueves no saber si jugará el Mundial de Norteamérica en 2026, en el que Argentina buscará revalidar su título, pero aseguró que tiene el objetivo de "llegar bien" a la Copa América del año próximo.

"No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos", dijo Messi en una entrevista con el canal digital OLGA. "Sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos".

"Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario (2016) que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final (ante Chile), pero el proceso lo disfrutamos muchísimo", siguió. " Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo (...). Faltan tres años todavía".

"No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo", señaló. "Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí".