Oriente Petrolero: el día que explotó el vestuario

“Cada quien en su lugar. El director técnico y el dirigente tienen que saber ubicarse en lo suyo. Por ejemplo, a los jugadores no les gusta que los dirigentes o alguien extraño al plantel vayan al camarín. ¿Por qué? Porque se trata de un lugar íntimo, de ellos”, sostiene Leo. El exarquero se refirió al rol de Sergio Galarza, señalando que considera que la tarea de un gerente deportivo es otra , no es dar indicaciones o analizar el partido ni bien finaliza. “El ‘Mono’ es mi amigo, pero creo que, si él fue a hacer un reclamo al vestuario, se equivocó . Él ha sido jugador, sabe lo que siente un jugador después de un partido que perdió por goleada”, expresó. Fernández cree que esto se pudo haber evitado con un entrenador de peso. “Con Platiní eso no pasaba. Esa especie de desgobierno generó todo esto …por eso el ‘Mono’ va, habla después del partido, y por eso el jugador se enoja y le tira una piña… ¿por qué?, porque siente que no hay alguien que les pone un límite”, agregó. Otro que destacó con esta divisa es Arturo García, quien señala que cuando un equipo está pasando un mal momento se genera este mal ambiente y suceden cosas extrañas. Considera que todo es alimentado por las redes sociales.

“Recuerdo que fuimos a jugar a Tarija contra Unión Central con Cata Roque de técnico en el ’88 y estábamos mal, no clasificamos ni a cuartos de final. Ganábamos 2-0, pero de pronto algunos jugadores comenzaron a fallar y nos empataron. En el entretiempo entré al camarín renegando contra unos argentinos, les dije cosas fuertes, me contestaron, empujé a uno de ellos, se me vino el otro, me enfrentó y ahí nomás lo tiré a la camilla”, relató, agregando que Cata Roque y los compañeros corrieron para evitar un problema más grave.



“Torito” apunta que cuando un equipo es grande y ganador siempre quiere estar arriba, por eso un líder no puede aceptar que haya algunos que no den todo lo que se tiene que poner en procura de un resultado.



“Yo apoyo a Henry (Vaca) en la actitud, pero no lo apoyo en la indisciplina. Es que un jugador que es ganador no se tiene que dejar con nadie, menos con los extranjeros. Los que hemos jugado fuera de Bolivia sabemos lo que cuesta permanecer y destacar afuera; hay que ser el mejor”, afirmó.



Coincidió con “Leo” en dos aspectos. Primero, en que hizo falta un entrenador titular para que se mantenga el respeto en el vestuario y, segundo, que la intervención de gerente deportivo fue inoportuna ni bien terminado el partido.



¿Cómo se soluciona esta situación en Oriente? “Ganando”, fue su inmediata respuesta.