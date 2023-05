Palabra de DT: Azkargorta y Aragonés, dos miradas distintas

El fútbol es una trituradora de entrenadores en el planeta. Y el fútbol boliviano no es, para nada, una excepción. Hay equipos que los cambian a los dos o tres partidos de haber asumido. No duran ni un mes. Eso ocurre hoy, en este siglo, este año.



Uno puede ver que el fútbol evoluciona en todos los aspectos, en la aplicación de la tecnología, en las tácticas, las estrategias, la preparación de los futbolistas, pero en cuanto a los dirigentes, el manejo de los clubes y la relación con los directores técnicos, casi nada cambia. El resultado reina a la hora de la verdad.



Para tratar de entender esta realidad recurrimos a la palabra de quienes han sido grandes protagonistas desde las casamatas, con sus experiencias y vivencias, y, además, respaldados en los éxitos deportivos logrados a lo largo de sus respectivas carreras.



Uno de ellos es Xabier Azkargorta, el director técnico que, como él mismo dice, “acompañó” a la selección boliviana al Mundial de Estados Unidos 94, y que dirigió en muchos países, pero también a varios clubes nacionales, y fue campeón con el club Bolívar.



Otro, Carlos Aragonés, igualmente exentrenador de la selección y de varios equipos campeones nacionales. Es uno de los pocos, junto a Gustavo Quinteros, en lograr títulos con equipos del llano y la altura. Además fue un destacado futbolista de equipos bolivianos, argentinos y brasileños, y la selección.



Y a ellos dirigimos algunas preguntas sobre lo que viven los entrenadores en la actualidad ¿Por qué en el fútbol boliviano se ha llegado a los extremos actuales? ¿Cómo se debe elegir a un director técnico? ¿Se deben respetar los ciclos a rajatabla? ¿Quiénes y cómo deben armar los equipos? ¿Hacia dónde va el fútbol boliviano con el manejo de la actual dirigencia? ¿Se deben respetar los estilos tradicionales de los clubes?



El vasco toma la palabra y con su característica franqueza encara el tema con un primer enfoque. “Yo no sé si la culpa es del entrenador, del dirigente o los jugadores porque se va un entrenador pero viene otro, ¿no es cierto? Entonces, no sé hasta qué punto somos culpables los que nos ofrecemos demasiado a la ligera, ¿no?”.



Con una especie de desconcierto, dice que no sabe si es que se tiene fe en el entrenador pese a que se está demostrando que quienes mantienen al fútbol (los dirigentes) son los que continúan en sus cargos y cambian constantemente a los entrenadores.



Xabier apunta un factor como argumento para tantas equivocaciones a la hora de elegir a los que tendrán la gran responsabilidad de estar al frente de los equipos: la crisis económica. Y en ese ambiente de carencia de recursos económicos, hay gente que se está ofreciendo por cualquier cosa y hay quienes están pero que no se sabe qué hacen ahí (en los clubes).



Entonces, ¿con qué criterio se debe elegir a un director técnico y equivocarse lo menos posible?



-Lo que digan los jugadores. Cuando yo trabajaba en las inferiores del Real Madrid, lo que siempre se tomaba en cuenta era ver lo que decían los jugadores.



¿Y los dirigentes no deben respetar la historia de sus equipos?



-Es que no hay una fe absoluta en el entrenador, eso hace que quienes están arriesgando sus inversiones en complicidad con quien sea, están haciendo que el entrenador sea el fusible del presidente.



¿Y el estilo que caracteriza a determinado equipo, en qué queda?



-Yo creo que es la crisis económica la que hace disparar los conceptos.



¿Es lo que hace romper los esquemas, no respetar los estilos de los equipos?



-Así es, y también el ofrecimiento que hay por parte de empresarios de entrenadores que por cinco pesetas terminan arreglando.



¿Qué deben hacer los dirigentes para no equivocarse tan seguido en las contrataciones de sus responsables técnicos?



-En primer lugar mantener el tema de la plata, pero también deben considerar sus esfuerzos por saber mantener ese dinero para poder sustentar los gastos.