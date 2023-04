¡Palmaflor - Always Ready suspendido!

Always Ready se encontró con problemas al momento de emprender viaje hasta el Trópico cochabambino. Esta mañana el conjunto paceño aguardaba con normalidad el despegue de su vuelo chárter con destino al Aeropuerto Internacional de Chimoré, sin embargo, recibió la negativa para aterrizar en esta pista.

Según los encargados de prensa del ‘Millonario’, la dirigencia cumplió con todos los requisitos correspondientes, y buscó alternativas terrestres, pero los bloqueos no permitieron avanzar al plantel paceño.

Always Ready debía enfrentar esta tarde a Palmaflor a partir de las 15:00 en el Estadio Bicentenario de Villa Tunari.

De momento, la División Profesional no ha emitido ningún comunicado, pero si Always Ready. El presidente del club anunció que no llegarán y pidieron la suspensión de ese encuentro para más adelante.