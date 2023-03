Papelón de la FBF con la transmisión del amistoso Uzbekistán - Bolivia

Decepcionante.Poco que rescatar de la primera parte del juego de la verde. Solo espero que la lesión de Zabala no sea grave y que me reembolsen mis 50 bolis porque solo pude ver en el canal🇺🇿(gratis , por cierto).La plataforma, al menos a mí, no me funciona. #pirataabotona🏴‍☠️