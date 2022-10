Pepe Peña: "Vengo a pedir perdón porque estuve mal, dije cosas que ofendieron a Fernando Costa"

José 'Pepe' Peña pidió perdón a Fernando Costa. El entrenador de Fatic de El Alto se disculpó públicamente por sus declaraciones tras la polémica eliminación de su equipo ante Vaca Díez en los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar.

"Me da igual si dirijo o no (en un futuro), pero la corrupción es tremenda. Vaca Díez está entrenando acá (El Alto y Huarina, complejo de Always Ready), el presidente de la FBF paga eso (...) El Presidente de la Federación está haciendo las cosas chuecas", fueron los dichos de Peña a los medios paceños.

El entrenador de Fatic se disculpó este jueves. "Yo cometí un error muy grave, donde meto a la familia del ingeniero Costa. Me salí de mí mismo porque soy humano y tengo fallas, no soy perfecto. Vengo a pedir perdón porque estuve mal, dije cosas que ofendieron a Costa y Marco Rodríguez (dirigente de Vaca Díez) y por eso vengo a dar la cara", dijo.

"Reconozco que estuve mal, fue una calentura de partido. Estoy acá para eso, vuelvo a reiterarlo, me equivoqué y esto me va a servir de experiencia como entrenador para ser más cauteloso con mi boca. Yo jugué 20 años como profesional, nunca tuve un problema, pero ahora me equivoqué, soy humano", reflexionó.

Fernando Costa pidió una sanción contra Peña. Desde el miércoles se habló de una denuncia por calumnias e injurias. Según el portal paceño Deporte Total, el castigo podría ser de hasta 32 meses sin poder dirigir ni trabajar en el fútbol nacional.



Sobre la denuncia, Peña indicó no estar al tanto al momento de la conferencia. "Yo no sabía (que la denuncia se hizo). Todo ser humano merece perdón y disculpas. Yo estoy reconociendo que me equivoqué, más que eso no puedo hacer, estoy en manos de ellos, él (Costa) dirá si quiere hacer otra demanda o si ya la hizo, no lo sé".

La situación es incierta para Pepe Peña quien mantiene la esperanza de que se retire la denuncia en su contra o que la sanción sea menor por el pedido de disculpas que formuló públicamente al presidente de la FBF.