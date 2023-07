'Pipo' Giménez disparó contra todos: Gastón Rodríguez, Mauricio Soria y a quienes lo critican

No se salvó nadie. 'Pipo' Giménez disparó con artillería pesada contra Mauricio Soria, su ex entrenador en 2021; Gastón Rodríguez, delantero de Blooming; y hasta tuvo tiempo de pegarle a la prensa y a quienes lo critican por acusarlo de 'hacer tiempo' en los partidos de Wilstermann.

Según 'Pipo', los que critican su manera de actuar para hacer tiempo es gente que nunca jugó al fútbol: "Parte de la prensa dice que me la paso haciendo tiempo, y de repente es gente que ni ha pateado una pelota en su vida y están haciendo comentarios. Volver de una cirugía en tan poco tiempo tiene sus consecuencias, a mi se me inflamó la rodilla antes de terminar el partido".

El arquero de Wilstermann continuó 'la masacre' mencionando que a él le resulta positivo hacer tiempo, y que no lo dejará de hacer: "Hablan porque logro los resultados que quiero. Yo veo partidos de arqueros que hacen tiempo desde los 5 minutos y no les da resultado, pero de eso no se habla (...) Si tengo que hacer tiempo lo voy a hacer, y no lo voy a dejar de hacer por periodistas que no han pateado nunca una pelota".