‘Pipo’ Giménez, un especialista ‘perdiendo tiempo’

Lo de ‘Pipo’ Giménez no es novedad. El arquero de Wilstermann pasa más tiempo ‘echado’ que jugando.



En el último partido de su equipo ante Blooming que se llevó a cabo en el estadio Félix Capriles, el paraguayo ‘perdió tiempo’ con total comodidad.



Claramente estas artimañas son parte del juego, pero existen límites entre lo racional y lo absurdo. Partido tras partido Giménez demora el juego a gusto y placer, y uno se pregunta: ¿algún día se sancionarán estas acciones?



Si bien la mayoría de los arqueros intentan ganar minutos cuando sus equipos están arriba en el marcador, Giménez, se lleva el premio al mejor ‘actor’.



Pero la culpa no es de el, sino de los árbitros que son los principales responsables en poner orden.



En esta oportunidad, Guildo Quenta no fue capaz de ‘apurar’ al guardameta quién recurrentemente se encontraba tendido en el suelo sin haber participado en alguna jugada.



Esto ocasionó el enojo de los jugadores de Blooming que reclamaban airosamente el poco tiempo que se terminó adicionando.



Finalmente, Wilstermann ganaría 1-0 y lo que debería ser una fiesta deportiva por poco termina en una batalla campal entre ambos planteles.



Lo curioso es que cuando un arquero de algún equipo equipo cruceño ‘pierde tiempo’ los árbitros no dudan en apurarlos y amonestarlos tras las respectivas advertencias.



¿Vos crees que existe imparcialidad por parte de los árbitros en estas situaciones?