“Podemos traer 100 técnicos y nada va a cambiar”, afirma Marcelo Claure sobre la selección boliviana

¡Sin pelos en la lengua! Marcelo Claure volvió a cuestionar el accionar de la Federación Boliviana de Fútbol.



El presidente de Bolívar fue crítico con la postura del Comité Ejecutivo de la FBF, que le bajó el pulgar a Gustavo Costas.



“El problema no es Gustavo Costas, podemos traer 100 técnicos diferentes y nada va a cambiar si no se comienza todo de cero. Nuestro fútbol en Bolivia 🇧🇴 está podrido, la corrupción está en todo lado, las canchas destrozadas, la liga no es competitiva con tantos equipos…..sigo?”, escribió el mandamás del equipo celeste.



El fútbol nacional atraviesa una dura crisis tanto deportiva como institucional, y parece no tener solución.



Las próximas horas serán cruciales para definir la continuidad de Gustavo Costas al mando de la dirección técnica de la selección nacional.



En caso se rescinda contrato con el argentino, la FBF ya maneja algunos nombres como posibles reemplazantes.