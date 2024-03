Roban al 'Pato' Fillol la medalla de campeón de la Copa del Mundo de 1978

El exarquero Ubaldo Fillol, figura destacada en la consagración de Argentina como campeón del mundo en Argentina-1978, sufrió un robo en su departamento en el cual le sustrajeron la medalla dorada que obtuvo con aquel primer título mayor de la Albiceleste.



A Fillol, considerado uno de los mejores arqueros argentinos de la historia y decisivo esa conquista hace 46 años, le robaron las llaves de su automóvil mientras cenaba en un club del barrio de Floresta, en Buenos Aires. Pero al salir del lugar, descubrió que también le faltaban sus documentos y las llaves de su casa.



En su departamento todo estaba revuelto y faltaba la medalla dorada obtenida por el título del mundo de Argentina 1978, la joya más preciada dentro de su exitosa carrera futbolística.



La policía corroboró que la puerta del departamento no había sido violentada y comenzó una investigación por robo en ausencia de moradores.



"Siento un dolor tremendo, me siento expuesto ante la creciente inseguridad que enfrentamos. También se llevaron réplicas del buzo (camiseta) de la final contra Holanda, pero lo que más me duele son las medallas", dijo al canal Todo Noticias.



Respecto de la investigación policial en marcha, el recordado exarquero señaló que se pudo identificar al ladrón y explicó que “se ve a una persona en el video. Lograron obtener mi dirección desde dentro del auto”.



El 'Pato', como se lo conoce popularmente a Fillol, de 73 años, surgió en el club Quilmes, pero se lució sobre todo en el capitalino River Plate. También jugó con Racing, Argentinos Juniors, Flamengo (Brasil), Atlético de Madrid (España) y Vélez Sarsfield, club en el que se retiró en 1990 a los 40 años.



Sumó 21 temporadas en la máxima categoría del fútbol y un récord de 26 penales atajados.