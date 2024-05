Robatto asegura que Bolívar es el que “mejor juega en Bolivia”

Flavio Robatto, director técnico de Bolívar, habló en conferencia de prensa y aseguró que su equipo es el que “mejor juega en Bolivia”. El entrenador argentino respondió de manera contundente tras la pregunta de un periodista: “Por todo lo demostrado en estas últimas fechas, tanto en la Copa Libertadores y también en el Apertura y en estos primeros partidos del Clausura, ¿considera que Bolívar es el equipo que mejor juega en Bolivia?”



“Si, por una abismal diferencia con todos los otros equipo. Bolívar fue superior a todos los rivales en todos los partidos, menos con Flamengo en el último encuentro de Copa Libertadores”, respondió Robatto.



“A veces sucedieron situaciones como las de San Antonio, pero fuimos superiores en todos los partidos”, añadió en relación a la eliminación de la academia en el torneo Apertura, a manos del conjunto del trópico cochabambino, donde afirma que el arbitraje perjudicó a su equipo.



Las declaraciones de Robatto llegaron a oídos de los jugadores de The Strongest, y uno de los que respondió fue Luciano Ursino.



“Hay que demostrarlo en cancha. Las veces que nos tocó jugar con ellos (Bolívar), creo que salimos victoriosos nosotros ¿no? Entonces, los partidos se demuestran y se ganan dentro de la cancha. No hablo si nosotros jugamos bien, hay que ver qué es jugar bien y qué es jugar lindo. A la gente por ahí le gusta jugar lindo, a mi me gusta jugar bien y ganar”, manifestó el volante argentino - boliviano, recordándole a Robatto que no ha podido vencer al Tigre desde que asumió la dirección técnica de Bolívar.



Un par de horas después de las declaraciones de Ursino, Robatto, intentó poner “paños fríos” a la situación con el siguiente mensaje en su cuenta de ‘X’.



“¿Polémica? ¿Indirecta? No, suficiente. No nos vamos a prestar a este circo. La pregunta fue la siguiente y esta fue mi respuesta (vídeo). En ningún momento hablé de ningún plantel, hablo de mi equipo, elogio a mi equipo, no hablé del trabajo de nadie, hablé del juego de mi equipo. No generen un contenido amarillista”.