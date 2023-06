Santos de Brasil rescinde contrato con un defensor por amaño de partidos

El zaguero, de 27 años, "firmó oficialmente su rescisión contractual en común acuerdo con el Santos", indicó el 'Peixe' en una nota en su cuenta en Instagram.



Bauermann es investigado en la justicia ordinaria por el Ministerio Público de Goiás, que en noviembre pasado descubrió una organización criminal dedicada a manipular partidos de fútbol en Brasil.



La banda habría "cooptado" a jugadores de equipos de primera división como el Santos, Red Bull Bragantino o Cuiabá, al ofrecerles dinero a cambio de ser amonestados, expulsados o forzar ciertas jugadas y resultados para lucrar con apuestas en línea.



El jugador, además, fue suspendido durante doce juegos por la justicia deportiva a comienzo de mes, pero se salvó de ser vetado del balompié, como sucedió con otros futbolistas, porque no cumplió con lo acordado con los apostadores y devolvió el dinero.



El central se había comprometido a tomar una tarjeta roja y una amarilla en sendos partidos contra el Botafogo y el Avaí del Brasileirao en noviembre de 2022, pero incumplió lo pactado.



Bauermann no jugaba desde principio de mayo, cuando Santos lo apartó y luego suspendió su contrato de forma "preventiva" debido a su relación con el escándalo.



"Quisiera pedir disculpas al club y también a mis compañeros e hinchas que, de alguna manera, fueron afectados por las repercusiones de las denuncias", dijo en un video de despedida publicado el miércoles.



"Fui el más perjudicado, incluso arrepintiéndome y sin haber hecho nada de lo que me fue propuesto para perjudicar a mi equipo", afirmó.



Bauermann llegó al once paulista, donde Pelé forjó buena parte de su leyenda, en enero de 2022 y su vínculo laboral terminaba a finales de 2024. Según la prensa local, seguirá su carrera en un club de Turquía.



El Ministerio Público de Goiás estima que al menos 15 partidos fueron amañados, ocho de ellos de la primera división del año pasado. Hasta el momento, unas 25 personas han sido denunciadas. Entre ellos, 15 futbolistas y diez apostadores o financiadores.