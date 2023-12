Segundo 'aviso' consecutivo de Fabol sobre un posible paro en el fútbol boliviano

En la recta final de la temporada 2023 del fútbol boliviano, un nubarrón de incertidumbre se cierne sobre la culminación de los torneos de la División Profesional, ya que la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) ha lanzado una advertencia de paro debido a las deudas acumuladas por varios clubes con sus jugadores.



Con tan solo dos fechas de Liga y las llaves de cuartos, semis y final de Copa restantes para el cierre de la temporada, Fabol reveló, hace una semana, una extensa lista de clubes deudores, quienes arrastran retrasos de varios meses en el pago de salarios a los futbolistas. Carlos Arias, dirigente del Sindicato, expresó la preocupación de los jugadores, afirmando: "Los jugadores están con ganas de que no acabe el torneo".



En un comunicado oficial, Arias destacó la posición de Fabol en apoyo a las decisiones que tomen los futbolistas en defensa de sus derechos. Afirmó: "Hacemos conocer que: las decisiones que asuman los futbolistas, en defensa de sus derechos, serán apoyadas plenamente por el Sindicato y llevaremos adelante las medidas que correspondan".



La situación se agrava con la constatación de que muchos futbolistas se encuentran en un estado de indefensión, como señala el nuevo comunicado (del jueves 30 de noviembre) de Fabol: "En conversaciones y reuniones sostenidas durante la presente semana entre el Comité Ejecutivo y nuestros afiliados, los futbolistas nos ratificaron su molestia y preocupación con sus clubes por la cantidad de meses que les adeudan y porque, pese a sus reclamos, no tienen respuesta de sus dirigentes y/o sus dirigentes no aparecen".



El comunicado también subraya la determinación de los futbolistas de llevar adelante medidas en conjunto con sus compañeros para hacer frente a esta situación: "Al encontrarse en un estado de indefensión, nos comunicaron que llevarán adelante las medidas que asuman junto a sus compañeros; decisiones que, en defensa de los derechos de los futbolistas, serán apoyadas plenamente por el Sindicato".



La amenaza de suspensión de los torneos de la División Profesional 2023 es clara en el comunicado de Fabol, que culmina señalando: "Por lo tanto, aclaramos que, si los torneos de la División Profesional 2023 no culminan o no llegan a disputarse algunos partidos, es por culpa de la irresponsabilidad de los dirigentes de los clubes que adeudan tres, cuatro, cinco y hasta seis meses de sueldos".



La pelota está ahora en el tejado de los dirigentes, quienes enfrentan la presión de resolver las deudas pendientes para evitar una paralización que podría tener consecuencias graves para el fútbol boliviano.