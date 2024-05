‘Tino’ Asprilla insiste en que los jugadores de Bolívar “son de madera”

Faustino Asprilla, ex delantero de la selección colombiana que hace algunas semanas aseguró que los jugadores de Bolívar “eran de madera” volvió a referirse al tema. El ‘Tino’ vio la respuesta de Carlos Lampe, arquero de la academia, quien subió una imagen junto a una banca de madera luego del empate ante Millonarios (1-1) en Bogotá,



Más allá de retractarse y disculparse con los jugadores del conjunto boliviano, Asprilla defendió su postura y dejó otro ‘palito’, pero esta vez también se acordó de Millonarios.



“Para mí siguen siendo de madera (jugadores de Bolívar), lo que pasa es que los de Millonarios son de carbón y leña, eso ya no es cosa mía, escapa de mis manos", indicó Asprilla en el programa Equipo F de ESPN donde es panelista.



“Yo puedo mirar el fútbol de una forma, pero quienes lo interpretan hoy en día de otra forma, son otros, pero si yo jugara fútbol en este momento, a mí me daría pena y sería una ofensa que me pidieran solo clasificar de fase, porque yo jugaba para llegar a la final”, añadió sobre la campaña de Millonarios.



Lo cierto es que Bolívar marcha líder e invicto de su grupo, y está a un solo punto de meterse a los octavos de final. Con diez unidades, el equipo que dirige Flavio Robatto, visitará este miércoles al Flamengo en Río de Janeiro, a partir de las 20:30 HB.