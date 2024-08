Tite critica a la Conmebol: “Es absurdo que los clubes deban llegar a La Paz un día antes”

El director técnico del Flamengo, Tite, cuestionó duramente a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tras sufrir una descompensación después del partido ante Bolívar, que se disputó en La Paz el pasado jueves en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.



“Jugar en La Paz es muy difícil. No voy a utilizar el término inhumano, pero trae consigo una serie de problemas muy fuertes. Si no se toma un descanso, habrá complicaciones. A mí me pasó, pero puede ser más grave”, afirmó el experimentado entrenador brasileño a un medio de su país.



La principal queja de Tite radica en que la Conmebol obliga a los clubes a estar en la sede de los partidos con una anticipación de 24 horas, lo que para él resulta totalmente “absurdo”, especialmente si el partido se juega en altitud.



“Es absurdo que la Conmebol obligue a los equipos a estar el día antes del partido. Es una falta de respeto a la ciencia, porque todo el mundo sabe que después de seis, siete u ocho horas uno comienza a presentar molestias por la altura. Si uno decide llegar justo a la hora del partido, el club será multado”, indicó sobre la entidad sudamericana.



Una vez finalizado el partido en el estadio Hernando Siles, que terminó con victoria para la academia por 1-0, pero con clasificación para los brasileños debido al marcador global (2-1), Tite se descompensó y tuvo que ser asistido por el cuerpo médico de su club. A pesar del malestar, logró regresar a Río de Janeiro, donde fue internado en la Clínica Copa Star hasta ser dado de alta.



La baja médica de Tite en los últimos días lo obligó a perderse el duelo frente a Red Bull Bragantino por el Brasileirão, que terminó con victoria para el Flamengo por 2-1.