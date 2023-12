Tras duras declaraciones:“No me voy a retractar jamás”, afirma Carlos Aragonés

Las fuertes declaraciones de Carlos Aragonés sobre la existencia de corrupción en el fútbol boliviano provocaron reacciones.



La dirigencia del Club Deportivo San Antonio de Bulo Bulo, dirigió una demanda al Tribunal de Disciplina (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) solicitando la suspensión deportiva de Aragonés, gerente deportivo de Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC.

El también ex futbolista y director técnico de la selección nacional expresó su molestia por el arbitraje del tarijeño Jorge Justiniano en las semifinales de la Copa Simón Bolívar, que enfrentó a San Antonio y Nueva Santa Cruz , con victoria y clasificación del primero a la final del torneo de ascenso.

San Antonio apeló al artículo 33 del Código Disciplinario de la FBF que dicta: “El que por cualquier medio ofendiere o propalare expresiones ofensivas, injuriosas o calumniosas agraviantes a dirigentes, cualquiera fuere su rango o jerarquía, miembros de tribunales deportivos, comités, comisiones, cuerpo técnico o auxiliares, jugadores, oficiales de partidos, será sancionado con una suspensión de uno a dos años”.



Aragonés conversó en exclusiva con “Que Semana” de El Deber Radio, y ratificó su posición crítica sobre la corrupción en el fútbol nacional.

“No sé cuál es la acusación. Yo dije el fútbol es una mafia, en que involucra eso a San Antonio. Ellos mismos se están disparando en el pie. Que me procesen, no me voy a retractar jamás, de ninguna manera lo haré, eso quiero decirle a ellos (San Antonio). Yo hablé del fútbol boliviano en general”.

“Seguramente todo esto nace de más arriba. Si es necesario ir a los tribunales, no tengo ningún problema. No por que me abran un proceso me voy a callar”, añadió.

Aragonés, también lamentó que la Federación Boliviana de Fútbol no “mide a todos con la misma vara”.



“Un dirigente, actual miembro del Comité Ejecutivo de la FBF, ingresó a la cancha y le tiró un cabezazo a un jugador, pero resulta que no hubo un proceso para el, más bien el culpable fue el jugador. Ahí nos damos cuenta que no se mide a todos con la misma vara”.



Finalmente, aseguró que no recibió ninguna notificación oficial del Tribunal de Disciplina de la FBF.

“No he recibido ninguna notificación, me estoy enterando en ese momento. Me voy a comunicar con mi dirigencia y ahí tomaremos las previsiones necesarias. Pero les reitero, no tengo ningún miedo, voy a seguir en el fútbol, aunque sea castigado, pero voy a seguir ligado a este deporte", concluyó.

Mirá la entrevista completa a continuación:





