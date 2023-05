"Un festival de música nos ha perjudicado", se queja Pep Guardiola

El técnico de los 'Citizens ' hubiera preferido jugar el sábado en el terreno del Everton, en Liverpool, como estaba inicialmente previsto. Pero ese día se celebra Eurovisión en esa ciudad y por motivos de seguridad no podían coincidir ambos eventos.

"En resumidas cuentas, no podemos jugar el sábado debido a Eurovisión o algo así en Liverpool. A veces no hay suficientes fuerzas (del orden) para gestionar dos eventos importantes", ironizó.

"No hay mucho que hacer porque tenemos que jugar el domingo. Muchas gracias. No lo comprendo, pero no voy a luchar más por esto", añadió el técnico catalán.