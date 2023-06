Un hombre decide dejar su herencia a Neymar

En los últimos días, Neymar ha estado en el foco mediático por diferentes asuntos: tras pedir disculpas públicamente a su pareja y declararle su amor, tras revelar el sexo del bebé que tendrá en común con Bruna Biancardi, por ser multado en Brasil...

Ahora, el futbolista del París Saint-Germain ha vuelto a ser noticia. Según Forbes, el brasileño tiene unas ganancias anuales de unos 90 millones de euros gracias al salario de jugador y los extras como campañas publicitarias. Esta fortuna se podría ver incrementada después de que un hombre de 30 años le haya dejado todos sus bienes por testamento.

El joven ha decidido dejar su herencia a Neymar ha explicado al medio brasileño 'Metrópoles' que no tiene a quién dejar su patrimonio: "Aunque tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y realmente vi que no tengo a nadie a quien dejar mis cosas en caso de que desaparezca".

Además, ha añadido que se siente muy identificado con Neymar: "Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación, también vengo de una superfamilia y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día".

No solamente eso, y es que el joven empresario de 30 años ha explicado que no quiere dejar su fortuna al Estado o a otras personas: "Odiaría que se las llevaran el Gobierno o familiares con los que no me llevo bien". /Sport

