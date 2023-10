"Vinicius es la víctima y se intenta desviar el tiro", dice Ancelloti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reiteró este viernes que Vinicius "ha sido víctima de insultos racistas", lamentando que se quiera "desviar el tiro", tras la portada de un periódico español acusando al jugador de mentir.



"Ha pasado algo aquí que creo que se intenta desviar el tiro, el tiro es que Vinicius ha sido victima de insultos raciales", afirmó Ancelotti en rueda de prensa este viernes.



"Que sea uno, diez, mil, diez mil, no cambia el tiro, el tiro es que hemos tenido un jugador victima de insultos raciales", afirmó el entrenador del Real Madrid.



"Que haya medios de comunicación que quieren desviar el tiro de esto me da pena y rabia", añadió.



Ancelotti contestó de esta manera después de que el diario con sede en Valencia Super Deporte publicara en su primera una imagen de Vinicius con una larga nariz postiza bajo el título "Pinochius", en referencia al personaje del cuento infantil al que le crecía la nariz al mentir.



"El madridista reconoce que provocó a la grada pero miente a la jueza al señalar a todo (el estadio de) Mestalla por los insultos racistas", subtituló el diario.



El Valencia ya había expresado el jueves su "sorpresa, rechazo e indignación" tras las "informaciones publicadas en torno a la presunta declaración" de Vinicius ante una jueza que investiga los insultos racistas que recibió en el partido de Liga del 21 de mayo pasado contra el Valencia.



Según medios locales, Vinicius habría declarado el jueves ante la jueza haberse sentido "ofendido" por los insultos que recibió ese día en el estadio, que eran "por su color de piel" y habría afirmado que fueron insultos generalizados por parte de todo el estadio.



"En ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla", añadió el Valencia, que pidió al jugador una rectificación.



Ancelotti afirmó este viernes no haber hablado con el jugador por lo que "no sé lo que ha dicho en el juzgado, creo que nadie lo sabe".



Pese a todo esto, Vinicius "está muy bien y feliz de jugar mañana" en el partido de la 9ª jornada liguera contra Osasuna, cerró Ancelotti.