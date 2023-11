Xavi lamenta la "baja importante" de Gavi y culpa al calendario

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, lamentó este viernes la "baja importante" de Gavi por su grave lesión de rodilla, apuntando a la gran carga de partidos del calendario como principal culpable.



"Es una baja importante, una desgracia, es un jugador insustituible por la pasión, las ganas y el coraje que pone", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Rayo Vallecano del sábado.



"Es insustituible por el corazón, las ganas, el coraje que le pone.... Mañana es un partido que necesitaríamos a Gavi, un partido contra un rival vertical, directo, un partido difícil", añadió el técnico azulgrana.



Xavi rechazó culpar de la lesión a la gestión del seleccionador español, Luis de la Fuente, y apuntó al calendario.



"Con De la Fuente tengo muy buena relación, no es un problema de gestión del entrenador es un problema de calendario, con la edad que tiene ha jugado muchos partidos", consideró Xavi.



"Es un tema de calendario, de exceso de partidos", aseguró el entrenador del Barça, quien afirmó haber hablado con Gavi, tras su lesión.



El joven centrocampista se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el domingo pasado en el partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024 contra Georgia (3-1) y se perderá lo que queda de temporada.



"He hablado con él, tuve la experiencia personal y creo que eso me hizo mejor futbolista, más maduro", afirmó Xavi, pidiendo a Gavi que "no se salte ningún día de recuperación Es importantísimo recuperarse bien".



Preguntado por soluciones al apretado calendario actual, Xavi cree que se podría "hacer ocho o nueve meses en el club y luego que los jugadores vayan a la selección".



"Nueve meses en el club y dos meses en la selección y a partir de ahí, un mes de vacaciones", dijo, antes de añadir que "creo que sería una buena solución que además creo que la FIFA se está planteando".



Sin Gavi, Xavi también adelantó que no podrá contar con el portero Marc-André Ter Stegen, que arrastra molestias en la espalda, aunque recupera el centrocampista Frenkie de Jong, recuperado de una lesión en el tobillo derecho.



"Hemos notado mucho la baja de Frenkie. Es muy importante. Ha entrenado muy bien y está disponible", afirmó Xavi,