Always Ready brilla en su estreno en la Copa Libertadores de Futsal Femenina

Always Ready tuvo un debut arrollador en la Copa Libertadores Femenina de Futsal, donde goleó 9-0 a Deportivo Jap de Perú, este domingo en el Polideportivo de Quillacollo, Cochabamba. La competencia continental se extenderá hasta el 29 de julio.



Desde el pitazo inicial, el equipo boliviano demostró su condición de favorito, marcando dos goles en apenas tres minutos gracias a un doblete de Elisa Lopes. Ana Rojas anotó el tercer gol, seguido por Mariana Restrepo, quien selló la cuarta conquista. Justo antes del final de la primera mitad, Mayroy Cartagena anotó el quinto gol, encaminando una goleada histórica.



En el segundo tiempo, aunque las peruanas mostraron una mejor versión, no lograron contener las arremetidas de Always Ready. Martha Chura anotó el sexto gol, y en los minutos finales, María Cristina Gálvez aumentó la ventaja a 7-0. Restrepo volvió a brillar, anotando un doblete que culminó en el 8-0 y 9-0.



Todos los partidos se disputarán en el Polideportivo de Quillacollo, donde diez equipos, divididos en dos grupos de cinco, lucharán por cuatro boletos a las semifinales.



En el Grupo A se encuentran Always Ready, Racing Club (Argentina), Deportivo Jap (Perú), Tigre Futsal (Venezuela) y La Unión (Ecuador). El Grupo B incluye al campeón Stein Cascavel (Brasil), Exa Ysaty (Paraguay), Peñarol (Uruguay), Universidad de Chile y Llaneros FC (Colombia).