¡Bicampeonas! Always Ready se coronó nuevamente en la Simón Bolívar Femenina

Always Ready se coronó Bicampeón en la Copa Simón Bolívar Femenina al vencer a Astor FC 1-0, con un gol de Yuditza Salvatierra en el segundo tiempo. El partido se disputó en el estadio Municipal de Quillacollo. Este triunfo representa el segundo título consecutivo para Always Ready en esta competición y también asegura su participación en la Copa Libertadores Femenina.



En la final, Always Ready demostró superioridad a pesar de sufrir contraataques constantes y salvarse de un penal errado. En la temporada anterior, habían derrotado a Astor FC con un marcador de 3-0 en la final, y ahora volvieron a vencer, pero por la mínima. En el segundo tiempo de la final actual, Salvatierra anotó de cabeza a los 76 minutos, asegurando la victoria para las paceñas.



El torneo, que se desarrolló en el estadio Municipal de Quillacollo, concluyó con la anotación decisiva de Salvatierra y el reconocimiento de su superioridad en el partido.



El título obtenido no solo significa el bicampeonato para Always Ready, sino también el derecho de representar a Bolivia en la Copa Libertadores Femenina 2023, que se llevará a cabo en Colombia del 5 al 21 de octubre.