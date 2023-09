El juez prohíbe a Rubiales acercarse a Hermoso y la crisis se agrava en el fútbol español

"Los cambios que se han producido no son suficientes para que las jugadoras se sientan en un lugar seguro, donde se respete a las mujeres , se apueste por el fútbol femenino y donde podamos dar nuestro máximo rendimiento" , indicaron 21 de las 23 campeonas del mundo en un texto difundido por la doble Balón de Oro y firmante del mismo Alexia Putellas, en las redes sociales.

Finalmente la lista no será publicada este viernes, dijeron fuentes federativas, sin especificar una nueva fecha probable.

Tras su declaración, realizada a puerta cerrada, el juez Francisco de Jorge le impuso como medida cautelar que no pueda acercarse a menos de 200 metros a Hermoso -quien juega en el Pachuca mexicano- ni contactar con ella durante la instrucción.

"No fue intencionado. No había connotación sexual de ningún tipo, sólo fue un momento de felicidad, la gran alegría del momento", afirmó. "Mis intenciones eran nobles, 100% no sexuales, 100%, repito 100%", reiteró.