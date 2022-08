España y Brasil pasan por la mínima a semifinales del Mundial femenino sub-20

España y Brasil consiguieron este sábado los dos primeros boletos para las semifinales del Mundial femenino Sub20 de Costa Rica, tras derrotar 1-0 a México y Colombia, respectivamente, y donde demostraron el por qué son favoritas para hacerse con el título.



Las hispanas obtuvieron el pase a la siguiente ronda ante México, con un gol de la delantera del Sevilla, Inma Gabarro (25), en un duelo disputado en el Estadio Nacional, en San José.



En ese mismo escenario Tarciane Dos Santos (26 de penal) logró la anotación de la victoria para la "Canarinha" frente a Colombia.



Ahora, España jugará las semifinales, el día 25, ante el ganador de la eliminatoria que se juega el domingo, entre Nigeria y Países Bajos, mientras que Brasil, enfrentará ese mismo día al vencedor del choque dominical entre Japón y Francia.



Las flamantes semifinalistas mostraron más recursos para controlar el juego y crear ocasiones que sus rivales, a quienes faltó más claridad en ataque pese al gran esfuerzo físico desplegado.



España, actual subcampeona del mundo, fue fiel a su estilo y buscó el control de la pelota desde el primer minuto, mientras que México, que había dejado fuera de la carrera a Alemania, apostó al contragolpe.



Gabarro fue la jugadora española que tuvo más ocasiones. En una de ellas marcó tras anticiparse a la defensora, en una asistencia de Salma Paralluelo desde la izquierda.



Con este gol, Gabarro es la máxima realizadora del Mundial, con cinco dianas.



"Es increíble, de todo el mundo ya solo van a quedar cuatro equipos, es fantástico, me siento muy afortunado de poder vivirlo con este grupo de jugadoras", manifestó el seleccionador español, Pedro López.



En el otro partido de la fecha, Brasil fue superior a Colombia, que buscó el contragolpe con su joven estrella, Linda Caicedo y Gisela Robledo.



La guardameta cafetera, Natalia Giraldo, fue protagonista al rechazar un remate de la brasileña Luany y desviar con la punta de los dedos, minutos después, un zurdazo de Bruninha que se colaba pegado al travesaño.



El dominio tuvo su premio cuando Tarciane anotó una pena máxima, pitada a instancias del VAR, que a punto estuvo de detener Giraldo.



En la reanudación, Colombia tuvo una mejor presentación, pero no le bastó para contrarrestar el aplomo de su rival para mantener la ventaja.



"Es un sentimiento de alegría, gratitud y realización porque estamos alcanzando nuestro objetivo. No tengo palabras para describir la alegría de poner a Brasil en el lugar que le corresponde", señaló Tarciane, en declaraciones recogidas por la FIFA.