Japón aplasta a España y Costa Rica deja Mundial femenino con nueva derrota

Las dos selecciones ya estaban clasificadas por el Grupo C y el resultado solo definió que en octavos de final Japón enfrentará a Noruega, mientras que España lo hará con Suiza, las dos clasificadas por el Grupo A.



A segunda hora se definía el Grupo B con los partidos Canadá-Australia y Nigeria-Irlanda, de las cuales solo Irlanda estaba eliminada.



En otro duelo del Grupo C se enfrentaron las ya eliminadas Zambia y Costa Rica, con una victoria 3-1 de las africanas en Hamilton, Nueva Zelanda.



Las centroamericanas dejan el torneo con un solo gol anotado y tres derrotas en su segunda participación en un Mundial mayor femenino.



"Es durísimo, me siento con un dolor inmenso de no poder darle los tres puntos a Costa Rica e irnos a casa con cero puntos", admitió emocionada Melissa Herrera, anotadora del único gol tico.



En el partido decisivo del grupo, Japón abrió la cuenta al minuto 12 gracias a una veloz descolgada de Hinata Miyazawa y amplió al 29 por medio de Riko Ueki, tras una fulminante combinación con Miyazawa.



El tercero fue más de lo mismo: jugada rápida que sorprendió a la zaga española y remate de Miyazawa al minuto 40, mientras que el 4-0 fue una incursión personal de Mina Tanaka al 82 que las españolas no atinaron a frenar.



El partido se disputó en una noche helada en el Estadio Regional de Wellington con cerca de dos tercios de su capacidad.



Para el partido del 5 de agosto contra Suiza por octavos de final, el técnico español Jorge Vilda garantizó una "actitud distinta" de sus jugadoras.



- "Más unido que nunca" -

"El equipo va a estar más unido que nunca, la frustración, la rabia que sienten la van a usar para el próximo partido y eso es lo que necesitamos frente a Suiza", declaró Vilda en conferencia de prensa tras la derrota.



España planteó su conocido fútbol de toque del balón con el que acostumbra a dominar a sus contrincantes. Solo que esta vez se topó con un rival impecable en el orden defensivo y fulminante en las jugadas rápidas.



Aitana Bonmatí ofició de conductora de la orquesta española, repartiendo balones entre sus compañeras que tocaban y tocaban en busca de un resquicio que no aparecía.



Japón quebró por primera vez las lineas españolas con un servicio profundo desde la izquierda de Jun Endo que la atacante Miyazawa convirtió en gol, una fórmula que se repitió con pequeñas variantes a lo largo del partido.



Antes y después de los goles japoneses, el dominio territorial y control de la pelota eran de España, pero el peligro real surgía cuando las niponas se apoderaban del balón y lo lanzaban en profundidad en busca de sus veloces atacantes.



El orden defensivo japonés probó ser un desafío supremo para España, que venía de ganar holgadamente a Costa Rica (3-0) y Zambia (5-0) en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



El técnico japonés, Futoshi Ikeda, conmemoró que su equipo no ha concedido goles en sus tres partidos por la fase de grupos del Mundial y anticipó que espera mantenerlo cuando Japón se mida el 5 de agosto a Noruega.



Las dirigidas por Vilda intentaron sin éxito explotar la habilidad de Alexia Putellas y la velocidad de Salma Paralluelo para resquebrajar el solido esquema japonés.



España aumentó las revoluciones en el segundo tiempo, con un mejor control de las delanteras japoneses y más intensidad en la búsqueda del gol.



Pero el tiempo pasó y nunca aparecieron las grietas en el bloque defensivo japonés.