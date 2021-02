La ayuda para la capitana de la selección boliviana se hace esperar

Escucha esta nota aquí

No espera ayuda de la dirigencia nacional, pero le llama la atención que hasta el momento no se hubiera comunicado con ella para consultarle sobre su cuadro. Le dio alegrías al país vistiendo la camiseta de la selección boliviana durante 25 años y ahora recauda dinero para someterse a dos cirugías: presenta una rotura de menisco y de ligamento cruzado de la rodilla derecha (necesita aproximadamente $us 3.500). Maitte Zamorano sufrió estas lesiones cuando se probaba en el equipo América de Cali de Colombia.

Para el sábado 13 estaba programado un campeonato de fútbol 7 de varones, pero no hubo la cantidad de equipos que esperaba Zamorano. En los próximos días anunciará si se suspende definitivamente y opta por convocar nuevamente a equipos femeninos, ya que en esta categoría fue un éxito. Mientras que la venta de comidas será el próximo 20, en la calle Nuevo Mundo #72, zona Plan 3000.

Zamorano, de 40 años, no se rinde y sigue tocando puertas para lograr su primer objetivo a corto plazo, que es ser intervenida quirúrgicamente para iniciar su etapa de recuperación lo antes posible. El pasado jueves, la presidenta de la Asociación Boliviana de Fútbol, Marcia Castro, aseguró que un día después se iba a reunir con su directorio e iban a definir cómo ayudarla; sin embargo, hasta el momento no se ha comunicado con la capitana de la Verde. “No me ha llamado. No espero mucho de la dirigencia”, remarcó.

Hace poco le facilitaron el número de Cielo Veizaga, actual viceministra de Deportes. “Le escribí y tampoco tuve respuesta”, contó Zamorano. En 2019, la goleadora del combinado absoluto fue su capitana y compañera de habitación. “No espero mucho de nadie ni de Cielo. Si quieren ayudarme no lo harán por el lugar en el que se encuentra, sino por la calidad de personas que son”, disparó la atacante.

Si deseas ayudar a Zamorano, puedes comunicarte al 76062999.

La Verde se va a Ecuador sin su capitana

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció que el combinado mayor femenino cumplirá una gira del 19 al 27 de este mes, para cumplir la fecha FIFA. Se enfrentará a su par de Ecuador el 21 y el 24 de este mes, en la capital de ese país. Entretanto que, el 25 se medirán al equipo Universidad Técnico y el 26 a Quito Fútbol Club.

Zamorano observó que solo se hubieran convocado a futbolistas que disputaron la Copa Simón Bolívar y que en la lista no estén otras jugadoras destacadas, como Alejandra Vaquero. “Para mí es una de las mejores centrales y no fue llamada”, enfatizó. Además, dijo que varias jugadoras deben estar atravesando lesiones tras disputar el torneo nacional y no existe el tiempo de preparación adecuado para conseguir los resultados esperados.

La también atacante de Deportivo Ita le deseo éxito a sus compañeras y confirmó que irá a visitarlas para darles aliento, antes de que dejen Bolivia. “Esperemos que la federación las apoye. Nosotras primero jugamos y luego intentamos que nos reconozcan con algo. Siempre he dicho que en la vida nadie es imprescindible”, concluyó Zamorano.