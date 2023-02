La española Alexia Putellas es proclamada mejor jugadora de 2022 por la FIFA

La jugadora del FC Barcelona y de la selección española Alexia Putellas fue galardonada con el premio The Best de la FIFA a la mejor futbolista del mundo en 2022, este lunes en una ceremonia oficiada en París.



Putellas, que es asimismo la actual Balón de Oro femenina, revalidó el galardón del The Best tras superar en las votaciones a la inglesa Beth Mead y a la estadounidense Alex Morgan.