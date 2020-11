La futbolista que se negó a rendirle homenaje a Maradona: "He recibido amenazas de muerte"

Escucha esta nota aquí

"Volvería a hacerlo, sin duda ninguna", disparó Paula Dapena a Radio Marca, después de que su manifestación dio la vuelta al mundo. La futbolista se negó a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, en un partido amistoso entre su equipo Viajes Interrías (tercera división) y Deportivo La Coruña (primera división).

“En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte, tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo. Las redes sociales son así: es mejor esperárselo que no, para no asustarte”, reveló la jugadora, que cambió sus redes sociales de públicas a privadas para evitar recibir más mensajes inapropiados.

Dapena ratificó lo que ya había expresado antes, que no podía rendirle homenaje a un hombre maltratador y no así a sus víctimas. “El miércoles fue el día de la eliminación contra la violencia de género, se estaba guardando un minuto de silencio por un hombre maltratador reconocido y no por las víctimas”, agregó la futbolista, que sintió bastante apoyo y también críticas de los fanáticos del ‘10’.

¿Qué pasó? El sábado, el partido estaba por iniciar y, a pesar de que era un amistoso, los organizadores tenían que cumplir con el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, que ordenaba un minuto de silencio por Maradona. El árbitro pitó para comenzar el momento que a muchos los llena de nostalgia, mientras que Dapena se sentó y dio la espalda al sector principal del estadio de la Ciudad Deportiva de Abegondo.

“Mis ideales feministas no permitían hacerle un homenaje a Maradona, para mí era un jugador espectacular, pero como persona dejaba mucho que desear y hay que tener los valores por encima de las habilidades”, concluyó.