La semifinal del Mundial Femenino bate récord de audiencia televisiva en Australia

En el país coanfitrión del torneo, la fiebre por las Matildas llevó a 11,5 millones de personas a ver por televisión el partido del miércoles en Sídney, sobre un total de población de unos 25 millones de habitantes.



La audiencia media del evento fue de 7,13 millones de telespectadores.



La cadena de emisión abierta Channel Seven dijo que es el programa más visto de la televisión, deportivo o de cualquier otra índole, desde que se estableció el actual sistema de cálculo de audiencias en 2001.



"Las Matildas han reescrito los libros de historia", dijo Lewis Martin, jefe de la red de deportes de Channel Seven.



"Australia quedó cautivada la pasada noche con las Matildas que jugaron con todo su corazón y nos hicieron sentir orgullosos", añadió.



Estos datos no incluyen a aquellos que siguieron el encuentro por la televisión de pago Octus Sport.



Pese a la derrota, Australia todavía disputará el partido por el tercer puesto contra Suecia el sábado en Brisbane.



Por su parte, Inglaterra y España se batirán por su primer Mundial Femenino el domingo en Sídney.