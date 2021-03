Maitté Zamorano: ¿En cuánto tiempo retornará a las canchas la capitana de la selección?

Escucha esta nota aquí

“Mi objetivo es volver a vestir la camiseta de la selección boliviana para disputar la Copa América 2022”, dijo la capitana de la selección boliviana, Maitté Zamorano, a una semana después de haber sido sometida a una cirugía de la rodilla derecha por una lesión “compleja”, que ya quedó en el olvido. Inició su etapa de recuperación que durará, aproximadamente, seis meses.

Zamorano ingresó al quirófano el pasado viernes y está cumpliendo con el reposo recomendado. Además, realiza ejercicios especiales para retornar a las canchas lo antes posible. “Me operó el doctor Javier Severiche. Me realizó una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y una sutura. Asimismo, una fijación de la raíz del cuerno posterior del menisco lateral vía artroscópica”, relató a DIEZ.

La delantera de la Verde aseguró que en una semana tendrá un nuevo control médico. Los primeros dos meses realizará fisioterapia, después trabajará para recuperar la masa muscular y posteriormente cumplirá con ejercicios específicos de rodilla.

Después de un mes, Zamorano logró reunir el dinero que necesitaba para ser sometida a la intervención quirúrgica, gracias al apoyo que recibió y a las actividades que realizó con este fin, como campeonatos de fútbol y venta de comida.

“Estoy agradecida con Dios, con mi familia, con mis amistades que me apoyaron en este momento. No las nombro, porque no quiero olvidarme de alguien. Además, recibí el respaldo de personas de todo el país y del exterior, incluso algunas ni me conocen, pero no dudaron en darme una mano. Todo lo que hicieron por mí, para recaudar la cifra que necesitaba para la cirugía, me motiva mucho”, expresó.

Las seleccionadas para la gira en Ecuador le entregaron un aporte económico, junto a su directora técnica Zdenscka Bacarreza. “Me sentí feliz al verlas y con esperanza de que, si las cosas salen bien, retornaré pronto a una convocatoria”, finalizó Zamorano.