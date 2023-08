Marruecos derrota 1-0 a Colombia y envía a Alemania a casa en el Mundial femenino

Colombia logró su esperada clasificación a octavos de final en el primer lugar del Grupo H pese a una sorpresiva derrota 1-0 ante la debutante selección de Marruecos, que también avanzó a la segunda ronda.



Ese resultado, sumado al empate de Alemania con Corea del Sur, selló la eliminación del conjunto europeo, uno de los favoritos a levantar la copa en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



En octavos de final, Colombia se medirá a Jamaica y Marruecos chocará contra Francia, ambos partidos el próximo martes 8 de agosto.



Ahnisa Lahmari anotó el gol marroquí en el cierre del primer tiempo al conectar un penal rechazado por la portera colombiana Catalina Pérez.



Las marroquíes estallaron en júbilo con abrazos y lágrimas cuando, terminado su partido, se enteraron del empate de Alemania en Brisbane.



Una vez más, la afición colombiana se hizo sentir en el Estadio Rectangular de Perth, en el oeste de Australia, donde alentaron sin parar a las "Chicas Superpoderosas".



Colombia llegó a Perth con la clasificación al alcance de la mano, después de dos victorias consecutivas contra Corea del Sur y Alemania.



Marruecos intentó impuso su juego controlando las piezas claves de Colombia, y no fue hasta el minuto 10 que las suramericanas tuvieron su primera oportunidad de anotar con un rompimiento de Mayra Ramírez.



Para entonces, la marroquí Ibtissam Jraidi ya había tenido dos ocasiones frente a la portera Catalina Pérez en contragolpes rápidos.



- Estrecho marcaje a Caicedo -

Linda Caicedo, pieza clave en el engranaje ofensivo colombiano, tenía siempre a dos rivales encima cuando intentaba hacer su magia con el balón.



Con orden defensivo, las marroquíes fue una señal de que no estaban dispuestas a irse con otra goleada como el 6-0 que les propinó Alemania en su primer duelo.



Y resultaron atrevidas para irse al ataque cuando lograban arrebatarle el balón a las colombianas, con un equipo de más experiencia y renombre.



Al cierre de primer tiempo Caicedo se pudo escapar de sus celadores y tras una corrida por la banda derecha sacó un centro a la cabeza de Leicy Santos, que remató arriba del travesaño.



Poco después, Daniela Arias derribó a Jraidi dentro del área y concedió un penal que cobró la capitana Ghizlane Chebbak. La arquera Pérez rechazó y Lahmari llegó a tiempo para convertir el gol.



Caicedo se pasó a la banda izquierda en el segundo tiempo, un cambio que ha realizado el equipo colombiano los últimos partidos en busca de espacio para conducir los ataques de su equipo.



Pero las marroquíes no estaban dispuestas a ceder un milímetro de espacio en su muro defensivo.



El grito de "sí se puede" comenzó a resonar en la gradería", mientras las colombianas luchaban sin éxito por revertir el marcador adverso.