Presidente de la Federación Española se disculpa por el beso a una jugadora

"Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado", dice Rubiales, en referencia a su beso a Hermoso, que dio la vuelta al mundo.

"Ni yo me lo esperaba", declaró Jenni Hermoso a la cadena Cope tras el partido, antes de minimizar lo ocurrido.

"Ha sido el momento, la efusión del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota y ya está, que la gente si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no, pues no", añadió Hermoso.