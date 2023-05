Se retiró Zamorano, una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol femenino boliviano

“Tome la dura decisión de dejar de jugar por un tema de salud. En mi familia hay un problema con los riñones. Mi padre (Ciro) y mis hermanos (Ciro Johanso y John) fallecieron debido a los riñones. Yo me lesione de la rodilla y debido a las operaciones mis riñones no venían funcionando bien y estoy en tratamiento desde el año pasado, con controles mensuales. Debido a eso el médico me dijo que no debo hacer actividad intensa, solo leve”, reveló Zamorano.