Wolfsburgo elimina al PSG y se cita con el Arsenal en semifinales de la Champions femenina

El Wolfsburgo se medirá al Arsenal en una de las semifinales de la Liga de Campeones femenina tras eliminar este jueves al París SG, después de que el equipo francés no pasara del 1-1 y no pudiese remontar en Alemania el resultado adverso de la ida (1-0).



Alexandra Popp puso por delante a las germanas (20) y Kadidiatou Diani empató para el PSG (30), pero las francesas no encontraron la manera de hacer un segundo tanto que hubiese igualado la eliminatoria.



La delantera del PSG había abierto el marcador en el minuto 11, pero el VAR anuló el tanto porque Diani arrancó en posición de fuera de juego.



Poco antes del descanso y con el partido igualado, Diani sufrió una lesión en la clavícula derecha y no pudo continuar.



En la segunda parte el partido se abrió, con el PSG buscando igualar la eliminatoria y el Wolfsburgo la sentencia. Ambos equipos contaron con claras ocasiones para haber marcado más goles, pero el marcador ya no se movió.



No obstante, las mejores ocasiones fueron para las locales, que remataron tres veces a la madera (53, 77 y 86) y Onema Grace Geyoro sacó sobre la línea un peligroso remate de Popp (60).



El Wolfsburgo se medirá en una de las semifinales al Arsenal, que el miércoles eliminó al Bayern Múnich.



La otra semifinal enfrentará al Barcelona, que eliminó el miércoles a la Roma, y al vencedor de la eliminatoria que disputarán este jueves el Chelsea y Lyon, con ventaja para las londinenses tras haberse impuesto 1-0 en la ida.