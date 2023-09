A esperar de nuevo: el fútbol boliviano sigue en suspenso

Eterna. Así fue la reunión del Consejo de la División Profesional. Más de cinco horas y tres cuartos intermedios para dar como conclusiones no tan concretas. Fueron más discusiones que debates con propuestas o argumentos sólidos. El fútbol boliviano sigue en suspenso hasta dentro de diez días.

¿Por qué hay que aguardar al proceso abreviado?

Según las recomendaciones legales de los asesores de la FBF, ante la presunción de inocencia de todos los clubes, no se puede anular los torneos o culpabilizar sin pruebas o investigaciones. Primero la sopa y después el segundo: no hay culpables comprobados, por ende no se puede anular el torneo en vano.