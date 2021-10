A la Verde no le queda otra que triunfar

Escucha esta nota aquí

Bolivia no tiene margen de error, está obligada a ganar porque perdió varios puntos jugando de local, que la rezagaron en las posiciones. Ocupa el penúltimo lugar y necesita ganar para acercarse a la zona de clasificación en una fecha que cambiará el panorama en la tabla.

Hoy debe derrotar a Paraguay para escalar por lo menos un lugar y darle alcance al adversario de turno, incluso, si se dan algunos resultados, puede quedar a cuatro unidades de la zona de clasificación.

Pero Paraguay anda en las mismas, por eso su entrenador, Eduardo Berizzo, anunció que para ellos la eliminatoria empieza hoy en el Hernando Siles, al disputar puntos vitales.

El empate no le sirve a ninguna de los dos, por eso en ambas selecciones se habla de la necesidad de ganar.

A la Verde, como ante Perú, le favorece el historial. Desde que se empezó a jugar por las eliminatorias, Paraguay ganó solo una vez en La Paz, empató en tres ocasiones y cayó en cinco oportunidades.

César Farías tendría solo una duda para armar el onceno boliviano, si incluye a Juan Carlos Arce, de pálida actuación ante Perú y además tendría algún problema muscular, o pone de entrada a Ramiro Vaca, que ingresó en el complemento ante los incaicos y anotó el gol de la victoria.

Farías puso en duda la inclusión de Arce por su problema físico porque, de lo contrario, dijo, es número puesto.

Por otro lado, el entrenador restó importancia al armado de la defensa, que tendrá las bajas de Luis Haquín y Adrián Jusino, ausentes por lesión y suspensión, porque considera que todos están en condiciones de jugar y responder a las expectativas.

“Que juegue Quinteros, que juegue Enoumba, que juegue Saavedra, que juegue Reyes, eso no sorprende a nadie; tenemos los jugadores para hacerlo”, expresó el director técnico llanero en contacto con el periodismo.

Bolivia cuenta como opciones a Edwin Saavedra y Diego Bejarano, recuperados de Covid-19, pero serían alternativas para algún momento del cotejo por no estar en plenitud física.

Farías nunca presentó la misma formación en los once partidos disputados en las eliminatorias a Catar 2022, siempre realizó variantes. Esta vez no será diferente, pondrá en cancha un once distinto, aunque mantendría el esquema utilizado en el encuentro del domingo pasado, con tres jugadores en la zona central de la defensa y dos “carrileros”, más tres volantes y dos delanteros.

El encuentro está fijado para las 16:00 en el estadio Hernando Siles, y será dirigido por el árbitro uruguayo Andrés Matonte.

Posibles alineaciones



Bolivia: Carlos Lampe - Roberto Fernández, José Sagredo, Jairo Quinteros, Marc Enoumba, Rodrigo Ramallo - Juan Carlos Arce, Ramiro Vaca, Fernando Saucedo, Leonel Justiniano - Marcelo Martins Moreno. DT: César Farías.

Paraguay: Anthony Silva - Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Angel Lucena - Angel Romero, Mathías Villasanti, Jorge Morel, Hernán Pérez - Carlos González. DT: Eduardo Berizzo.